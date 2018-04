Doble 'bombazo' en 'Supervivientes': Adrián Rodríguez y Saray Montoya se van Los dos concursantes deberán hacer frente a una sanción económica IDEAL Lunes, 2 abril 2018, 09:54

Anoche dos fueron los concursantes que abandonaron la isla de 'Supervivientes 2018'. Tanto el actor Adrián Rodríguez, como la 'Gipsy King' Saray Montoya tomaron rumbo a España.

El pimero en anunciar su abandono fue Adrián Rodríguez. El actor, conocido desde que era un niño por su papel en 'Los Serrano', explicó que la falta de comida le creaba una ansiedad que no le permitía disfrutar de la experiencia.

"Llevo desde el primer día con una ansiedad increíble, hace 3 o 4 meses estaba de psicólogos por la ansiedad, me creía más fuerte y vine para ser feliz y pasarlo bien, pero estoy llorando cada noche por la falta de comida. Será una decisión muy dura, pero la tengo clara", explicaba el ya exconcursante.

Aunque desde plató Sandra Barneda intentaba hacerle entrar en razón y Abraham le mandaba fuerza recordándole por lo que estaba ahí, por "hacienda", nada le hizo cambiar de opinión.

Tampoco la llamada de su madre impidió su marcha del concurso: "Me marcho para España. Es una decisión para mí acertada, ya he demostrado lo que tenía que demostrar, he vivido esta experiencia increíble, me quiero quedar con un buen recuerdo, pero mi salud es mucho más importante. Tengo muchas más cosas que hacer en España y con el estómago lleno".

Saray Montoya: "Me quiero ir como una señora"

Tras Adrián llegó Saray, que también decidió marcharse. Su razón fue totalmente distinta. La concursante aseguró que su marcha estaba motivada por su mala conviviencia, porque ella no quería pelearse con nadie y dar una mal imagen delante de toda España.

"Me voy porque conozco mis límites, estoy aguantando mucho, y me conozco. Quiero que cuando me vaya todos os sintáis orgullosos porque me quiero ir como una señora, no como una perdedora. No quiero que España vea un show en mí. Mi imagen vale más que todos los realities del mundo".

El programa también le pasó una llamada telefónica de su marido y le puso un vídeo de su hija deseándole que ganara el concurso, pero con ella tampoco funcionó.

Tanto Adrián como Saray deberán ahora hacer frente a una sanción económica por el abandono voluntario, como ya sabían que pasaría, ya que está estipulado en el contrato.