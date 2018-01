El disco por sorpresa de 'OT' para San Valentín que va a encantar a sus fans Se lanzará el próximo 2 de febrero IDEAL GENTE Domingo, 21 enero 2018, 14:08

Operación Triufo no para. A la espera de que se decida su ganador y tras el paso como un ciclón de sus exconcursantes por las firmas de deiscos, ahora el programa ha lanzado una inesperada noveda que va a encantar a los cientos de miles de fans del programa.

OT aprovecha la fecha de San Valentín para lanzar un nuevo álbum, titulado "Operación Triunfo 2017: No puedo vivir sin ti", que se lanzará el próximo 2 de febrero. Incluirá, además, algunas de las canciones más románticas de esta edición, com el"No puedo vivir sin ti", de Aitana y Cepeda.

Otros temas presentes en el disco serán "City of Stars" que Amaia y Alfred cantaron en una de las primeras galas, el "Manos vacías" de Agoney y Raoul que terminó con un beso en directo y el "When I Was Your Man" de Roi.