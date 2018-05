«Que el director de Sálvame controle ese gallinero», duras críticas al «caótico» programa en las redes

Por favor que el director de salvame controle ese gallinero, porque no ay quien entienda, al final dejaré de verlo. Y como yo ay muchos

@salvameoficial yo no entiendo como se puede ser tan sinverguenzas como son en salvame la Lidia es patetica que tiene ella que decir de Isa cuando siempre esta por hay de juelga de copas

No falla, pongo Sálvame y están hablando de Sofía

@salvameoficial ESTOY HARTE DE SÁLVAME :CON EL ASCO QUE ME DABA MATAMOROS.....AHORA AGUANTAR A (RAFA MORA) CUANDO LO VEO, APAGO TELE, Y ME VOY AL ORDENADOR. ME PONGO ENFERMA SOLO DE VERLO.