El difícil pasado de Rosa López que casi le lleva a abandonar la música En su nuevo single 'Al final pienso en mí', Rosa ha querido reflejar esa transición que le permitió dejar atrás a la joven tímida para dar paso a una mujer segura de sí misma IDEAL GENTE Miércoles, 28 junio 2017, 11:45

La vida de Rosa López cambió de forma radical tras su participación en ‘Operación Triunfo’. La granadina pasó de ser una joven de 20 años que soñaba con abrir su propio asadero de pollos en su pueblo a conquistar a todos los españoles con su espectacular voz, tras convertirse en la ganadora de la primera edición del reality show.

Con el paso de los años, Rosa logró vencer su timidez y encarrilar una carrera profesional como cantante, que la llevó a convertirse en una de las artistas españolas con más seguidores. En su nuevo single “Al final pienso en mí”, Rosa ha querido reflejar esa transición que le permitió dejar atrás a la joven tímida para dar paso a una mujer segura de sí misma. “Nace de la necesidad de querer estar bien conmigo misma y de olvidarme de sufrir por tonterías. No me voy a crear más sufrimiento del necesario y gratuito”, explica la granadina en ABC.

Y es que Rosa sabe lo que es el sufrimiento. La cantante pasó momentos muy duros debido a sus complejos, tanto físicos como por su débil carácter. “La presión que he tenido en mi trabajo y mi vida me la he creado yo con mis inseguridades del pasado”, asegura. Tras ponerse en manos de profesionales para ponerse en forma y de entregarse a la lectura, Rosa logró esa esperada transformación, que se vio reflejada tanto en el interior como en el exterior.

Además, la cantante pasó por momentos muy difíciles, cuando tuvo que ser operada de las cuerdas vocales, a raíz de una supuesta negligencia médica. “Nunca sabré quién fue, pero gracias a eso soy la mujer que soy. Todas las experiencias suman”, asegura sin rencor. No obstante, esta crisis le llevó a plantearse el abandono de su carrera musical, pero Rosa consiguió superar sus miedos y aceptar nuevos retos profesionales, que le han devuelto la felicidad y las ganas de luchar.