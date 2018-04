Desvelan el romance entre un jugador del Real Madrid y Sofía Suescun Una expareja de la concursante de 'Supervivientes' ha confesado esta relación secreta IDEAL Jueves, 5 abril 2018, 14:11

Sofía Suescun, ganadora de 'Gran Hermano 16' es una de las concursantes de 'Supervivientes 18' que más está dando de qué hablar. Con su ya ex-novio en el plató y sus flirteos con Logan no se está ganado el cariño del público.

Por si su imagen no estaba siendo ya demasiado buena, aunque por lo menos se habla de ella, ahora un exnovio ha confesado que la concursante le puso lo cuernos a Alejandro Albalá.

Según ha explicado Hugo Paz: «Yo tuve una conversación telefónica y a mí ella me dijo que tuvo una relación con un jugador profesional del Madrid estando con Alejandro Albalá«.

El bombazo de su relación con un jugador del Real Madrid no ha sorprendido en el plató de 'Sálvame', donde han comentado que «un jugador del Real Madrid sí que sería el perfil para Maite».

Sin embargo, Mila Ximénez ha querido quitarle peso al asunto afirmando que eso no era relevante: «Si estaba con un jugador del Real Madrid me da igual, tampoco nos importa. A mí ella me cae fatal y quiero que se vaya de la isla ya. Me parece un personaje siniestro. Culpo a Maite, solo le ha educado para cazar a un famoso«.