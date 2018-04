Desvelan el crítico momento economómico de David Bustamante 'Lecturas' asegura que el cantante vive una situación financiera complicada IDEAL GENTE Jueves, 26 abril 2018, 12:15

David Bustamante sigue con su vida de soltero, más allá de rumores de romances, tras su separación de Paula Echevarría después de más de diez años de matrimonio. Ahora, según afirma la revista «Lecturas», el artista pasa por un momento económico muy crítico.

Añade la citada publicación que el cantante está teniendo problemas a la hora vender la casa con la que vivía con la actriz, valorada en 1.800.000 euros. Lecturas asegura que Bustamante cobró un adelanto de Universal Music para cubrir sus gastos personales por lo que los beneficios que genera en la actualidad sirven unicamente para saldar esta deuda.

Hace unas semanas Bustamante concedió un reportaje exclusivo a la revista «¡Hola!» a cambio de 120.000 euros en el que aseguraba que fue él el que pidió el divorcio a la actriz: «Fui yo el que tomó la decisión de romper. No me sentía conforme y opté por irme del piso... Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución».