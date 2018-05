Desvelados los enormes sueldos de las grandes estrellas de Hollywood. ¿Quién gana más?

El sueldo de los actores mejores pagados

Daniel Craig, por «Bond 25» (cuyo estreno está previsto para 2019): 21 millones de euros

Dwayne Johnson, por «Red Notice» (2020): 18,5 millones de euros

Vin Diesel, por «The Fate of the Furious» (2017): 16,8 millones de euros

Anne Hathaway, por «Barbie» (2020): 12.6 millones de euros

Jennifer Lawrence, por «Gorrión Rojo»: (2018): 12,6 millones de euros

Seth Rogen, por «Flarsky» (2019): 12,6 millones de euros

Tom Cruise, por «La momia» (2017): 10,1 millones de euros

Harisson Ford, por «Indiana Jones 5» (2020): 10 millones de euros

Sandra Bullock, «Minions» (2015): 8,4 millones de euros

Leonardo Dicaprio, por «Once Upon a Time In Hollywood» (2019): 8,4 millones de euros

Robert Downey Jr., por «Spider-Man: Homecoming» (2017): 8, 4 millones de euros

Kevin Hart, por «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017): 8, 4 millones de euros

Chris Pratt, por «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018): 8, 4 millones de euros

Emily Blunt, «Jungle Cruise» (2019): 8, 4 millones de euros

Bryce Dallas Howard, poer «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018): 6,7 millones de euros

Tom Hardy, por «Venom» (2018): 5,9 millones de euros

Ryan Gosling, por «First Man» (2018): 5,4 millones de euros

Jack Black, por «Jumanji: Welcome to the Jungle» (2017): 4,2 millones de euros

Michael B. Jordan, por «Creed 2» (2018): 2,9 millones de euros

Ethan Hawke, «The Purge» (2013): 1,6 millones de euros