El desnudo de Penélope Cruz que es su «peor experiencia»

En las últimas horas Penélope Cruz ha vuelto a ser noticia, de la misma forma que lo fue al cometer un error picante en televisión. En esta ocasión, la actriz española ha confesado cuál fue su peor experiencia en el cine.

En una entrevista para la Fundación SAG-AFTRA, Penélope Cruz ha revlado que cuando tenía 21 años recibió un guion «increíble» para protagonizar una película estadounidense. Se metió a clases de inglés y, cuatro meses después, en la audición pasó eso:

«Me dijeron 'Oh, tenemos que verte en la oficina. Querían añadir algo a mi contrato. Dijeron 'Si quieres hacer la prueba de pantalla, tienes que aceptar que en la película habrá algunas escenas de desnudos que no estaban en el guion».

Penélope Cruz confesó también cuál fue su respuesta: «Les dije: '¿Por qué no me contásteis esto hace 24 horas, antes de subir al avión?' A pesar de que ya había rodado películas que tenían escenas de desnudos, en ese momento no quería pasar por eso. Decidí que, durante unos años, simplemente iba a decir que no a lo que fuera en el momento en el que mi corazón me dijera que no».

El directo, que según la intérprete es muy famoso en Hollywood, «estaba furioso. Llamé a los jefes del estudio. Yo no hablaba inglés... pero en esa reunión sí que lo hablé. Les dije: 'Si creéis que podéis tratar así a la gente... conmigo no va a funcionar. Tengo una familia que me quiere, volveré a subirme al avión y no me importa si no hago tu película».

Y añade la madrileña que «sabía que no conseguiría la película. Pero ahora, con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento, me dije: 'El día que muera, recordaré este momento'».

Además, le advirtieron que sería «la última vez que tienes una oportunidad como esa, porque ahora van a hablar y van a decir que eres muy difícil. Fue una sensación muy especial para mí, me hizo más fuerte. Y creo que a partir de ese 'no', muchos otros 'sí' han llegado a mi vida«