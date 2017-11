El desgarrador testimonio de Bob Pop, colaborador de Buenafuente, sobre su violación Dirigido a todas estas personas que «se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta o de un solo hijo de puta» IDEAL.ES Jueves, 23 noviembre 2017, 12:29

En plena polémica por las valoraciones del juicio de 'La manada', Bop Pop, colaborador de Buenafuente, relató en Late Motiv cómo fue víctima de una violación hace 25 años. Dirigido a todas estas personas que «se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta o de un solo hijo de puta». Así empezó su historia.

«Recuerdo otra noche memorable en la que me vi yo, en pelota picada, entre los matorrales del Parque del Retiro un verano… Bueno, en pelota picada no, que llevaba unos mocasines marrones de verano. Al día siguiente y los siguientes días, me reía, salía con amigos, hacía cosas, porque había un subidón. Además del dolor, había un subidón porque cuando crees que te van a matar y sigues vivo, está de puta madre

«Por eso creo que es un buen momento también para que la gente que se permite juzgar cómo se puede sentir una víctima de una manada de hijos de puta o de un solo hijo de puta, que esa gente sepa que los siguientes días claro que estás hecho un asco, porque es una putada, pero también te tienes que reír, que salir, que hacer cosas, porque lo más importante y lo más fabuloso de todo es que has sobrevivido».

Las reacciones no se han hecho de esperar y Évole ha aplaudido la decisión de Bob Pop de contar lo sucedido hace 25 años.