El descomunal gasto de TVE en Eurovisión crea polémica en redes: «Todo para quedar últimos...» Los costes se dividen en un total de 15 conceptos, desde derechos de retransmisión de la final y las dos semifinales IDEAL.ES Domingo, 13 mayo 2018, 12:43

El gasto total que aparece en la factura de la candidatura española para Eurovisión 2017 es de 45.091,58 euros. Cifra que ha revelado RTVE en virtud de la Ley de Transparencia.

Este sábado, coincidiendo con la celebración de la final de la edición de 2018 de Amaia y Alfred, se ha hecho público el desglose de los gastos de producción, a petición de Stéphane M. Grueso, quien registró una solicitud para acceder a estos a mediados del pasado abril.

Los costes se dividen en un total de 15 conceptos, desde los derechos de retransmisión de la final y las dos semifinales -donde se encuentra la inversión más potente, pues supone más de la mitad del gasto total- hasta dietas y transportes.

Hay que tener en cuenta que el desglose aportado por la radiotelevisión pública no es el mismo que el que aportara para la edición de 2016. No obstante, no cuesta ver en qué necesidades aumenta el gasto.

Los desplazamientos son uno de los apartados en los que se incrementa el dinero invertido: 9.695,28 euros,frente a los 7.684,59 dedicados en 2016; y también subió el gasto destinado a transporte de mercancías: 4.538,31 euros frente a los 617,53 euros del año previo. También es mayor el montante para los gastos de oficina: 4.782,72 frente a 2.607,10. El resto de apartados se mantienen las mismas o inferiores cantidades.