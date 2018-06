Descomunal embiste de Frank Cueta a veganos y animalistas: «No valéis ni la mierda que cagáis» 07:34 El presentador no se corta tras los insultos y acusaciones de ser drogadicto después de que circularan imágenes de él mismo en corridas de toros IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 14:08

Frank Cuesta ha vuelto a la carga. Hace unas semanas conocíamos que había sido amenazado por denunciar a un alto cargo por tráfico ilegal. Ahora, el popular televisivo es protagonista en las redes sociales por su último vídeo en el que arremete contra «animalistas y veganos».

Frank Cuesta ha grabado estas imágenes como respuesta a los insultos y acusaciones de ser drogadicto después de que circularan imágenes de él mismo en corridas de toros. «Me vais a ver bastante más veces en plazas de toros», anunció avisando de los reportajes sobre la tauromaquia para la cadena DMAX que está grabando.

El aventurero afirma que hay un «veganismo y animalismo del odio. No sois animalistas ni veganos, como deberíais ser. No valéis ni la mierda que cagáis. El animalismo se ha convertido en un movimiento de odio, de intransigencia, de no tolerar a los que no son como ellos«, enfatiza.

El leonés, que anunció recientemente haber contraído malaria, afirma que «no puedes meterte en las redes sociales para insultar e increpar. Es intolerable. Yo no soy animalista, soy anitanimalista, me considero muy ecologista. Es curioso que voy a las plazas de toros y digo que soy antitaurino y me reciben con más respeto y educación que todos los animalistas y veganos de las redes sociales. La palabra 'animalista' está prostituida para siempre«, sentenció.