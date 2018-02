La descomunal cantidad que ha rechazado Bárbara Rey para ir a 'Supervivientes' Pilar Eyre ha afirmado que la vedette habría rechazado en dos ocasiones participar en el reality IDEAL Martes, 27 febrero 2018, 10:55

'Supervivientes 2018' ha comenzado su etapa de promoción en Telecinco, por lo que los rumores sobre posibles concursantes están a la orden del día.

En esta ocasión las miradas se han centrado en Bárbara Rey. A mediados de febrero se rumoreó que la vedette estaba en negociaciones con la organización del reality, algo que la propia actriz desmintió: "no he hablado con nadie, no me han propuesto nada".

Sin embargo, ahora la periodista Pilar Eyre ha desmentido en su blog 'No es por maldad' de la revista 'Lecturas' la versión de Barbara Rey. Ha asegurado que la vedette habría rechazado 400.000 euros por participar en el programa de Telecinco y por aparecer en "varios programas contando su intimidad". Además, afirma que habría rechazado la oferta en dos ocasiones, en 2017 y en el actual 2018.

Bárbara Rey aseguró a El Español que participar en 'Supervivientes' "es algo que debe ser muy especial y un reto bonito", aunque "también sé por mi hija que requiere de mucho sacrificio y es muy duro. Hay que pensarlo muy bien".

Por ahora, ya se conocen tres de los concursantes que sí que acudirán a esta nueva edición del reality. Y también se rumorea con otros posibles rostros que podrían aparecer.