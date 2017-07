«Demonio, soy mejor que tú cien veces», el brutal rechazo de dos pretendientes en ‘First Dates’ Los participantes no solo no quisieron tener una segunda cita, sino que dejaron muy claros los motivos IDEAL.ES Sábado, 1 julio 2017, 10:59

‘First Dates’ es un programa cuyo principal objetivo es encontrar el amor para los participantes que deciden concursar en él, pero seamos realistas, en muchas ocasiones la cosa se queda simplemente en una intención y no en un objetivo cumplido.

Para muestra el caso de Ignacio y Francisco, dos jóvenes que acudieron al exitoso espacio de Cuatro en busca del amor, pero que en cambio no conectaron absolutamente nada. Por ello, cuando ambos tuvieron que decidir si tendrían una segunda cita o no, no tuvieron ninguna duda.

Ignacio aseguró que no le gustaría tener una segunda cita “ni de amistad ni de nada” porque son “muy dispares”, añadiendo que no quería volver a verlo. Por su parte, Francisco no se quedó atrás y reaccionó rápidamente contra las palabras de su acompañante, “Vaya el demonio este la que me ha soltado, pero ¿quién te crees que eres? Estás rechazando a un grande. Que no me quiere volver a ver, dice. De verdad, pero si soy mejor que tú cien veces. Tengo más elegancia, más saber estar, más compostura...”, expresaba.