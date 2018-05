«Dejad de decir gilipolleces»: Bustamante explota en pleno aeropuerto Monumental cabreo del artista ante las preguntas de los periodistas IDEAL GENTE Viernes, 25 mayo 2018, 15:16

Apenas unas horas después de que David Bustamante hablar de su supuesta relación con Yana Olina el artista ha estallado ante las cámaras tras saberse que se ha desprendido del problema que suponía l juicio que tenía contra el paparazzi Jordi Martín.

«Yo no quiere tener problemas con nadie, solo quiero que me dejéis un poco tranquilo y que todos seáis un poco felices», ha dicho a los periodistas en el aeropuerto de Barcelona, según recoge Telecinco.

Respecto a la pregunta de si ha puesto una demanda a Ares Teixidó, Busa tmante ha sido tajante: «Dejad de hacer 'tontás' y decir mentiras«, y sobre su noviazgo con Yana, más de lo mismo: «Dejad de decir gilipolleces. Se acabó», ha zanjado.

La periodista Paloma Barrientos ha querido enviar un mensaje a David Bustamante: «Ya sabéis que a mí me cae muy bien Bustamante y que tengo cierta debilidad por él, pero tengo que decir que pierde la razón cuando se pone como se pone. Los reporteros que están allí te están preguntando porque tú previamente ya has hablado de tu vida y tus cosas, así que no te enfades. »Estás mucho más guapo sin enfadarte«.