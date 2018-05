«Dejad de decir gilipolleces»: David Bustamante estalla contra varios reporteros 01:50 El cantante ha tenido una dura contestación IDEAL.ES Sábado, 26 mayo 2018, 16:34

El cantante David Bustamante ha protagonizado un tenso momento frente a las cámaras al estallar contra varios reporteros que le preguntaban por su vida sentimental.

El artista cántabro, que fue recientemente fotografiado en actitud cariñosa con su compañera Yana Olina, del concurso «Bailando con las estrellas», lleva varios días siendo preguntando por su presunta relación con ella.

Al parecer, los paparazzis no cesan en su empeño de arrancar una confesión por alguna de las dos partes, lo que ha llevado a estallar a David Bustamante: «Yo no quiero tener problemas con nadie, solo quiero que me dejéis un poco tranquilo y que todos seáis un poco felices».

Acto seguido, al ser preguntado por la supuesta demanda que David Bustamante habría impuesto a Ares Teixidó, el cantante ha estallado: «Dejad de hacer 'tontás' y decir mentiras. Dejad de decir gilipolleces. Se acabó».