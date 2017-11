David Bustamante y Paula Echevarría, en pie de guerra por las Navidades con su hija La pareja tiene previsto celebrar las fiestas por separado y estaría por ver con quién cena en Nochebuena su hija Daniella IDEAL GENTE Jueves, 23 noviembre 2017, 10:08

Hace unos días nos hicimos eco de la alarmante pérdida de peso de Paula Echevarría que ella misma achacó a su ajetreado último año. «El ajetreo, las cosas... no de verdad, no estoy haciendo dieta ni nada, al contrario. He perdido 6 kilos o así pero en todo este año», recalcó..

Sin duda alguna, mucho tiene que ver en ello su ruptura con David Bustamante, relación que ahora además le trea un nuevo quebradero de cabeza.

Según ha relatado Pepe del Real esta mañana en 'El programa de Ana Rosa ' la pareja tiene previsto celebrar las fiestas por separado y estaría por ver con quién cena en Nochebuena su hija Daniella.

En este sentido, David Bustamante había trasladado a su ex su deseo de que la pequeña pasase la esperada noche con su familia. Pero hora todo parece apuntar a que Daniella cenará finalmente con su madre.