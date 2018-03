David Bustamante estalla contra Paula Echevarría: "Yo no me maquillo ni me peino para ofrecer una foto cada día" Bustamante mandó un dardo a su exmujer en un concierto en Castellón de la Plana IDEAL Lunes, 12 marzo 2018, 12:14

Continúa un capítulo más en la separación de David Bustamante y Paula Exchevarría. Cuando parecía que ambos se habían puesto de acuerdo con las clausulas de la separación, David Bustamante ha hablado.

Lo ha hecho en mitad de un concierto que ha ofrecido en Castellón de la Plana. El cantante ha querido advertir al público de la información que se cuenta en la televisión: "No os creáis absolutamente nada de lo que sale en las pequeñas pantallas".

Tras esto, ha añadido unas frases que realmente parecen un dardo envenedado hacia su exmujer y madre de su hija Paula Echevarría: "Soy una persona que no me maquillo ni me peino para ofreceros una foto cada día".

El motivo de estas palabras podría ser el enfado del cantante por la relación que Paula mantiene con el futbolista del Málaga Miguel Torres. Según ha explicado el reportero de 'Sálvame' Kike Calleja, Bustamante está enfadado con una pareja de amigos, "es un amigo futbolista, él y su pareja iban a ayudar a David a recuperar a Paula, pero Miguel Torres también es amigo de esta pareja y se han visto en casa de este futbolista hasta que han decidido verse fuera, de ahí el enfado de Bustamante".

A pesar del enfado de David, la relación de Paula y Miguel parece estar más asentada que nunca y la modelo podría estar muy contenta de que la relación por fin sea pública después de cuatro meses.