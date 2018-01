El 'dardo envenenado' de Juan Echanove a 'Cuéntame' e Imanol Arias

No es la primera vez que sucede. Juan Echanove ha vuelto a lanzar un dardo envenenado a una de las series de mayor éxito de la producción nacional como ‘Cuéntame’. Pero no ha quedado ahí, sino que también ha aprovechado para lanzar otro a su compañero Imanol Arias. Cabe recordar que ambos protagonizaron también ‘Un país para comérselo’. En ‘Cuéntame’, de hecho, Imanol -Antonio- y Juan -Miguel- eran hermanos.

En una entrevista concedida al programa ‘Entre tú y yo’, difundido en YouTube, Echanove dijo no acordarse de dos cosas de su vida: “Estoy incluso yendo a terapia para ver si consigo acordarme, pero dicen que yo he hecho un programa que se llama ‘Un país para comérselo’ y otro que se llama ‘Cuéntame’. No tengo ni puta idea”.

Cabe recordar que ambas producciones corrieron con la firma de Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato, que interpreta el papel de Mercedes en ‘Cuéntame’, mujer de Antonio y cuñada del fallecido Miguel, que ya cargó contra la serie.

“Cuando en esta profesión te va bien, es dura. Cuando te va mal, es imposible. Soy un afortunado porque he tenido una suerte inmensa”, añadió Juan Echanove. Unas declaraciones que trascienden justo el día en que ‘Cuéntame’ estrena la nueva temporada en Televisión Española. Este es su secreto: “Un milagro”.