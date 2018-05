El dardo de Enrique San Francisco a 'Cuéntame': «Lo peor que tiene este oficio es la envidia» El actor intentó buscar una explicación a que algunos actores no continuen en la serie IDEAL Martes, 8 mayo 2018, 11:58

El pasado domingo se sentaron en el 'Chester' de Risto Mejide 'los Javis' y el actor Enrique San Francisco. Los directores hablaron de temas como su salida del armario o el bullying que recibieron en el colegio y Enrique tuvo una entrevista centrada en lo profesional, intentando dejar de lado el tema de las drogas.

Dejando a un lado el tema de las drogas y el de la familia Flores, la entrevista de Risto Mejide a Enrique San Francisco estuvo centrada en lo profesional y en el talento. Precisamente, hablando del talento el intérprete explicó que su carrera «ha sido un tanto escabrosa porque siempre he antepuesto mi vida personal«.

Entonces, comenzó el tema de la envidia. Risto preguntó que si el talento era una maldición y el cómico aseguró que puede ser que sí ya que «provoca envidia». Indagando en el tema San francisco afirmó que «si llego a ser más envidioso probablemente habría triunfado más porque eso te hace ser más despiadado».

«Es que cuando veo algo que no me gusta me cuesta mucho no decirlo y he visto muchas injusticias siempre basadas en la envidia«, razón por la que asegura que ha perdido más de un trabajo.

Cuando el presentador le pidió que diera ejemplos concretos, Enrique sacó el tema de 'Cuéntame cómo pasó': «El problema es que hay actores excelentes que han pasado por allí y de pronto desaparecen. Igual es que hay un protagonista y, de pronto, viene un actor que tiene un papel muy corto, pero que sin embargo tiene más calidad, y en vez de conservarlo desaparece«.

«Yo no se si esto es lo que ha pasado en 'Cuéntame' porque yo ya no estaba, pero lo he visto en el resultado de la serie. Desapareció, por ejemplo, Terele Pávez, y otros que merecía la pena verlos. No lo entiendo«, continuó el humorista.

Finlamente, intentando dar una razón de por qué esto ocurría afirmó que «tiene una explicación un tanto dudosa. Puede ser porque anula a los protagonistas y eso no interesa, en vez de seguir con un compañero bueno y aprender de él. Eso es lo que me enseño a mí don Fernando Fernán Gómez. Me dijo que lo peor que tenía este oficio es la envidia«.