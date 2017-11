La curiosa estrategia de Eva González para que su hijo no sea torero 01:39 La presentadora ha confirmado que el hijo que esperan es un niño IDEAL GENTE Domingo, 19 noviembre 2017, 11:50

A pesar de lo discretos y reservados que han sido Eva González y Cayetano Rivera en todo lo referente al bebé que esperan, la presentadora por fin ha confirmado una gran noticia. Además, Eva, tras confesar la triste noticia que recibió durante Masterchef Celebrity, ha revelado cómo se encuentra de ánimo y energía.

Cuando le preguntan si se ha planteado que su hijo quiera ser torero,la presentadora ha bromeado con la estrategia que sería capaz de emplear para evitar que su pequeño se convierta en torero:

"Madre mía, no me digas eso, por favor. ¡Que salga cocinero! -se ríe-. Que lo máximo que le puede pasar es quemarse. No, no me lo he planteado y ojalá no pase. Lo mando a un campamento de surf y que se haga surfero -se ríe-. O cocinero"