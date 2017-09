La curiosa anécdota de Paz Padilla y su salto a la fama La actriz y presentadora se hizo famosa de casualidad Miércoles, 20 septiembre 2017, 23:13

A mediados de los 90, Paz Padilla era un rostro desconocido para la mayoría de españoles. La gaditana aún no había salido en televisión y su humor estaba reservado para su círculo más cercano. Pero eso estaba a punto de cambiar gracias a su cuñado y al programa 'Genio y figura'. En él, Paz Padilla se dio a conocer pero su llegada fue fruto de la casualidad como ha contado en 'Mi casa es la tuya' http://www.ideal.es/gente-estilo/bertin-osborne-rompe-20170913010042-nt.html.

Cuando ella se presentó al casting de ‘Genio y figura’ lo hizo por su cuñado. Él le recomendó que lo hiciera porque era “muy graciosa”. Y así fue, porque el mismo programa que también lanzó a la fama a Chiquito de la Calzada hizo lo propio con Paz Padilla. De hecho a ella la cogieron y a su cuñado no.

“Yo lo hice, me fui a mi casa y cuando me llega mi madre y me dice que ‘te ha llamado una muchacha muy fina’, eso tenía que ser de la tele, creía que se estaban cachondeando de mi” le ha contado Paz a Bertín Osborne. Porque su camino al estrellato estaba hecho, tal y como explica el productor de aquel programa, Tomás Summers, que da una clave: "No ofende nunca. Cuenta un chiste, el más burro que sea, y dicen: Qué gracia tiene la puñetera".