«Cada vez me cuesta más respirar»: el preocupante adiós de El Rubius a YouTube Problemas de ansiedad le impiden continuar con sus vídeos durante un tiempo IDEAL Viernes, 25 mayo 2018, 10:29

El Rubius es el youtuber más famoso de España, con más de 29 millones de suscriptores en su canal. Al parecer la fama le ha superado, y así lo ha anunciado con un vídeo en el que explica que dejará de subir vídeos a YouTube durante un tiempo por problemas de salud.

Este jueves el youtuber español conocido como El Rubius ha subido un vídeo a su canal en el que anuncia que dejará de subir contenido a la plataforma durante un tiempo por problemas de ansiedad y estrés. Se tomará unas vacaciones, según cuenta por recomendación de su médico.

«Cada vez me pongo más nervioso y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones después de los directos, notaba que me desmayaba«, narra el joven en un vídeo titulado 'Me voy a dar un tiempo'.

Ha explicado que la situación no es nueva pero que «no era tan grave». Al parecer la gran repercusión que tienen su vídeos y la gran cantidad de opiniones sobre ellos han pasado mella en El Rubius que afirma estar «luchando con estos demonios que tengo en mi cabeza».

Sin embargo, ha lanzado un emnsaje de esperanza para todods sus fans, y es que la retirada solo será temporal, y dentro de unos meses volverá a la carga.