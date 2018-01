Esta es la cuenta de Instagram donde puedes comprar todos los looks de 'OT' Algunos de los looks de los concursantes han despertado verdadero furor ANA ÁVILA Viernes, 19 enero 2018, 09:11

Estás viendo la gala de ‘Operación Triunfo’ y, de pronto, sale al escenario Amaia y te quedas prendada de su vestido. Algunos de los looks de los concursantes han despertado verdadero furor.

El mejor ejemplo fue el vestido que lució Amaia durante su magistral interpretación de Shake it out. Un diseño al más puro estilo Balmain de la firma escocesa Quiz. Te vuelves loca buscando la firma, preguntando en redes, pero no llega la respuesta… Este Instagram se ha dedicado a recopilar los mejores looks del concurso.

Su nombre es OT Looks y podemos encontrar la foto del concursante con el modelo y la prenda al lado con la marca y, en algunas, el precio.

