«Está aquí, tengo un cuchillo por si entra...»: David Sainz aterra a Twitter con el 'asalto' a su casa

La Feria del Hilo de Twitter está dejando exitosas historias en redes sociales en los últimos días. Si ayer veíamos cómo un tuitero resolvía un extraño caso que parecía un suicidio, hoy el que ha agitado la red social ha sido el conocido director de webseries David Sainz. El creador de 'Malviviendo' ha querido sumarse a esta iniciativa de Twitter -en la que diferentes usuarios narran historias de ficción valiéndose de mensajes de escasos caracteres, fotografías y vídeos-, y lo ha hecho con un relato de terror que ha llegado a asustar realmente a algunos de sus seguidores.

«Tengo que contarles una movida que me está pasando. No pensaba hacerlo y... no sé si es lo correcto pero creo que estoy en peligro ahora mismo», comenzó narrando anoche David Sainz en su primer mensaje de Twitter.

A continuación, el guionista desarrolló una historia en tiempo real con imágenes de apoyo de varias conversaciones de Twitter y WhatsApp, en la que un supuesto fan lo acosa y llega incluso a asaltar su casa.

El desenlace del hilo, el cual puedes leer a continuación, dejó intrigados y aterrorizados a verios usuarios de Twitter, hasta que el propio David Sainz se encargó de aclarar el asunto afirmando que se trataba de una historia de ficción para la Feria del Hilo.

Tengo que contarles una movida que me está pasando. No pensaba hacerlo y... no sé si es lo correcto pero creo que estoy en peligro ahora mismo. — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Todo empezó ayer a mediodía. Mi colega @AaronDoGoRo me avisaba por whatsapp de algo que le había resultado extraño. pic.twitter.com/lYRMQIMuhH — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

En su perfil una foto mía, la portada un frame de @Malviviendo que es una serie que hicimos con un fenómeno fan muy tocho. Su descripción una variante pesimista del slogan de dicha serie “la suerte nunca se olvida” y su único tuit parecía para mí. pic.twitter.com/W5sJhvHLgF — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Así que le contesté... y sí, era inquietante pero no es algo raro en internet. Por suerte le mandé un par de capturas a @AaronDoGoRo por lo particular misterio del personaje. pic.twitter.com/iDJMdv2ruM — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Entonces vi que el like era suyo y lo tomé como un sí. Ojalá hubiera sido lunes. pic.twitter.com/W76A8M44OE — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

No supe qué contestar y me salió esto. La cosa seguía poniéndose cada vez más perturbadora. Aunque me seguía pareciendo muy divertido todo. pic.twitter.com/yYf4QTjEuS — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Y aunque en aquel momento estaba seguro de que no había peligro, Aarón terminó convenciéndome. pic.twitter.com/xPVjBon8w9 — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

De madrugada ya, a la 1.40, @Jairosaneda había entrado en el perfil del pavo intrigado por la foto de perfil y otra de sus escandalosas ráfagas de likes. pic.twitter.com/ltB1wwvKAs — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Les dejo la foto para que vean porqué casi me cago encima. pic.twitter.com/JxzUWblBsm — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Así que lo desbloqueé para pedirle explicaciones intentando mantener la calma. Pero me duró poco la calma. pic.twitter.com/ue9jPk2B80 — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Y no volvió a hablar más. Y yo no pude volver a pensar en otra cosa. — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Lo repasé por encima, haciendo con el dedo que pasara rápido. No vi nada raro y tampoco dio señales por twitter así que me autoengañé pensando que toda esta locura había terminado. Fui a trabajar, volví a casa y... todo normal. Entonces volví a ver el vídeo. — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Dentro de mi puta casa. Casi me muero. He visto la misma imagen 3792 veces desde que la vi a las 22 y pico. No lo podía creer, joder... así que volví a intentar comunicarme con él. El tema es que lo vi entrar pero no salir... se cortó antes el vídeo por falta de memoria. — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018

Sigue sin decir nada después de eso y sinceramente este vídeo es lo peor que me ha pasado en mi vida. pic.twitter.com/2UYJUTlqG0 — David Sainz (@davidsainz) 4 de junio de 2018