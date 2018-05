Lluvia de críticas a Paula Echevarría por aspecto: «parece un trapo» Hay quien cree que la modelo ha bajado el nivel de ssu estilismos IDEAL Viernes, 18 mayo 2018, 14:55

Paula Echevarría no se libra de las críticas, si durante un teimpo hemos vivido cómo la gente le aconsejaba ganar peso y la criticaban por estar «tísica». Tampoco gustó nada el look en el que Paula llevaba una sudadera de las sección Kids, que juntado con estos nuevos looks ha provocado que algunsos eguidores piensen que Paula ha bajado el nivel.

Mientras que Paula Echevarría parece vivir un feliz noviazgo con Miguel Torres alejados de los focos y Bustamante ya tiene nueva pareja con la que muestra su «pasión», las críticas no cesan.

Algunas de ellas van por el camino de que Paula está perdiendo la chispa en sus looks y dicen cosas como «el vestido me parece un trapo, menos mal que tienes tipazo» o «últimamente muy flojita, no sé si ha cambiado de asesor de moda«.

Aunque, también hay quien todavía parece no haber superado la ruptura con Bustamante y aseguran que la bloguera ha bajado seguidoras desde que ya no está con el cantante. También aprovechan para recordarle a la actriz que el artista tiene nueva pareja y que les «encanta».