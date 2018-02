Cristina Pedroche y Anna Simón pretenden encarnar a Aitana en Tu cara me suena Las colaboradoras de 'Zapeando' pretenden interpretar 'Lo malo' en el programa de Antena 3 IDEAL.ES Sábado, 17 febrero 2018, 12:25

Cristina Pedroche ha demostrado en más de una ocasión que ha sido una gran seguidora de OT 2017. Sin ir más lejos, el pasado día de San Valentín intentando imitar a Mariano Rajoy con su último baile en una boda, acabó perreando al ritmo de 'Lo malo' de Aitana War. El twerking que se marcó se convirtió en viral.

Cristina Pedroche ha hecho una petición formal en Twitter para acudir a Tu cara me suena para interpretar junto a Anna Simón el temazo de Aitana y Ana Guerra.

Señores de @TuCaraMSuena sé que va a parecer una locura que yo proponga esto, pero me encantaría ir al programa con @AnnaSimonMari a hacer “Lo malo” de Ana Guerra y Aitana. Si me decís que sí yo convenzo a Anna jajjaja😂😂😂 #PedrocheSimon 🎤 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 15 de febrero de 2018

La colaboradora de 'Zapeando' ha ido más de una vez a Tu cara me suena en calidad de invitada. No es que tenga buena voz, pero le pone entusiamo al asunto. La petición no se hizo esperar y la periodista lanzó un mensaje directo al director de Gestmusic.

Y quién será quién? O lo dejamos a criterio del pulsador? Vamos a estudiarlo! — Tinet Rubira (@tinetr) 15 de febrero de 2018

Tinet, el director de Gestmusic, entró enseguida al trapo y contestó: "¿Y quién será quién? ¿O lo dejamos a criterio del pulsador? ¡Vamos a estudiarlo!". Pedroche respondió: "Anna Simon sería Ana Guerra y yo Aitana, que me queda bien el flequillo. Y, de verdad, que estoy diciendo en serio que lo quiero hacer. Pensadlo”. Entonces, se pronunció la catalana: "Pero esto es en serio????? Si es contigo, me atrevo. Pa’ mala yo!".

Javier Ambrossi también se metió en la conversación dejando claro quiénes deberían acudir a Tu cara me suena.