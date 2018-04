Contundente 'zasca' de Paula Vázquez a la Guardia Civil: «Se aprovecharon de mi»

Paula Vázquez, que ahora vuelve a estar en antena con 'Fama, a bailar' concedió una entrevista al diario El Mundo en las que destacan, por encima del resto, sus palabras sobre la Guardia Civil. La presentadora acusa al Cuerpo de aprovecharse de ella.

Todo sucedió cuando la televisiva, en Twitter, denunció a un seguidor que la acosaba a través de las redes sociales y que, finalmente, fue detenido. Ahora Paula Vázquez asegura los agentes no actuaron hasta el inicio de su programa:

«Era una denuncia de hace más de un año a un hombre que ya no me molestaba. La Guardia Civil no había hecho nada, pero justo el día que presentábamos el programa filtraron esta detención y mintieron diciendo que era una denuncia reciente. La Guardia Civil se aprovechó de mí para publicitarse. Ha sido muy oportunista y no volveré a recurrir a ella, sólo a la Policía».

Por si fuera poco, y yendo más allá de este caso, Paula ha concluido asegurando que «un día sacaré un libro y lo contaré, pero aún no tengo ganas de que me crucifiquen».