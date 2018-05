El contundente incidente que revolucionó la vida de Christian Gálvez: «A partir de ahí cambie el chip» El presentador de 'Pasapalabra' asegura que este incidente marcó un antes y un después en su carrera profesional IDEAL.ES Lunes, 21 mayo 2018, 21:47

Christian Gálvez fue este domingo, junto a Andrés Aberasturi, el protagonista del Chester de Risto Mejide, donde fascinó a los telespectadores con sus conocimientos sobre Leonardo Da Vinci y con su confesión sobre cómo cambió su vida y su trayectoria un incidente con un famoso actor de Hollywood, así como su relato sobre cómo conoció a su mujer, Almudena Cid.

Además de abrir ante Risto la teoría de que la madre de Leonardo Da Vinci es la modelo que inspiró la Gioconda (dado que la también llamada Mona Lisa no tenía cejas, algo distintivo de las esclavas árabes, como su madre), Gálvez reveló el encontronazo con Keanu Reeves.

El presentador de 'Pasapalabra' admite que, aunque ya había hecho sus pinitos en otros programas, su gran oportunidad llegó con 'Caiga quien caiga'. Fue allí donde se vio obligado a reírse del actor en su cara, preguntándole por su música durante el Festival Internacional de Berín. Christian confiesa que, tras su interactuación con el actor, los agentes de seguridad le echaron de la Berlinale.

«Me di cuenta de que no quería hacer televisión, pero no a cualquier precio. No quería reírme de nadie. A partir de ahí cambie el chip», admite Gálvez, asegurando que este incidente marcó un antes y un después en su carrera profesional.