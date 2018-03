El contundente discurso de Manu Sánchez: «Andalucía is not Spain...» El cómico se desmarca con una charla reivindicativa defendiendo la posición de Algeciras y la comunidad autónoma en el panorama nacional IDEAL.ES Miércoles, 21 marzo 2018, 17:06

Un discurso del cómico sevillano Manu Sánchez está causando sensación en redes sociales por su mensaje reivindicativo sobre Andalucía. En la charla, realizada en Algeciras, el presentador ha realzado la figura de nuestra comunidad autónoma, contando "verdades como puños", según los usuarios de Twitter.

"'Andalucía is not Spain'... 'Spain is Andalucía'. Somos 10 millones de habitantes de los 40 que hay. Un 25% de la población. En un juego donde las mayorías pesan, si nos organizamos, tendríamos que tener mucha voz y mucho voto", explica Manu Sánchez.

"Sin embargo, si miramos al Congreso de los Diputados, no vemos mucha preocupación por lo andaluz. Algo de participación andaluza se está perdiendo por el camino... ¿De verdad no podemos darle fuerza al puerto de Algeciras, por ejemplo, para competir contra el de Madrid o Barcelona?", ha comentado el cómico en un tono serio y reivindicativo.