La contundente carta contra Cristina Pedroche arrasa en redes: «¿No puede haber azafatas en F1, pero tú si puedes desnudarte?» Un escrito en Facebook criticando a la presentadora vallecana cuenta con más de 50.000 interacciones IDEAL.ES Martes, 20 febrero 2018, 12:50

Hace dos semanas, se vivió un gran revuelo en redes sociales con la eliminación de las azafatas en las carreras de Fórmula 1. Al hilo de esta noticia, muchas famosas se pronunciaron al respecto, la mayoría a favor de esta medida. Entre esta mayoría se encontraba la presentadora Cristina Pedroche.

La semana pasada, la presentadora vallecana compartió una fotografía desnuda en sus redes sociales, con el fin de promocionar un perfume.

A raíz de ambos sucesos, Henar Padin Alvarez, una usuaria de Facebook, ha escrito una polémica carta que cuenta con más de 50.000 interacciones. En ella, se pregunta «por qué no puede haber azafatas en la Fórmula Uno pero Cristina Pedroche sí puede desnudarse».

La carta

Querida Cristina:

Las azafatas de la F1 no, pero esto sí, verdad? Porque esta eres tu y no es otra? Porque es un producto tuyo y te beneficia? Esto no es usar el cuerpo femenino como un producto de marketing? Se la colaste a algunos con el discursito feminista de fin de año, desgraciadamente...

Amiga, feministas eran las mujeres que lucharon para que hoy tu puedas conducir, votar, tener la pareja que decidas y salir en bolas a hacer el ridículo con tu botecito de perfume. Feminista es una madre que se niega a aguantar un matrimonio infeliz y saca a delante a sus hijos sola, trabajando y luchando cada día por ellos. Feminista es la mujer que le enseña a su hija que con esfuerzo puede ser lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Feminista es mi suegra, que perdió a su marido con 33 años y sacó sola a delante a dos hijos adolescentes, que luego perdió a su padre y a su madre y se quedó sola, pero sonríe cada día, va al trabajo y lo da todo con una sonrisa, es generosa, alegre y cariñosa. Feminista es la madre que le explica a sus hijas que el ejemplo a seguir no es la chica semi desnuda de la tele que ha dicho frases como "Algún día tendré hijos y los querré, pero no tanto como a mi marido", "Yo es que soy un poco tío en algunas cosas. Me encanta el deporte, la velocidad, el fútbol...".

Feminista es la doctora o enfermera que un día agarra su maleta y se va lejos de su casa, porque no permiten que haya mujeres en el mundo que tengan que sufrir cosas como parir solas medio de África, desprotegidas, abandonadas en cualquier esquina.

Feminista es mi hermana mayor, que a pesar de lo difícil que se lo puso la vida, educó a una hija maravillosa esforzándose, trabajando y renunciando a muchas cosas buenas que se merecía, hasta encontrar un hogar maravilloso para su familia, que sin ella no son nadie. Feminista es la profesora que educa en la igualdad y el respeto. Feminista es la mujer que rechaza un trabajo en el que considera que no se la está tratando con la dignidad que merece. Feministas son las alumnas que no permitieron que un profesor discriminara a su compañero por ser homosexual, o a sus compañeras por como iban vestidas. Feminista es la joven que sale de su casa armada hasta los dientes dispuesta a defenderse, harta de ser maltratada y violada, solo porque ha nacido en un país que lo permite. Feminista es la niña que recorre cada día kilómetros arriesgando su vida para poder llegar al colegio y aprender, para poder llegar a estar ante un puñado de políticos explicando lo mal que lo ha pasado y lo mucho que sus compañeras necesitan ayuda.

Feministas son ellas, Cris. Tu eres una ignorante. (Esta frase antes terminaba de otra manera, con otra palabra. Gracias a todos los que, con muchísimo respeto me hicisteis ver qué la palabra que había elegido para terminar esta frase no era la correcta. Payasa no era la palabra que debería haber puesto desde un principio. Porque como bien me comentasteis algunos por privado, los payasos y payasas tienen mucha más sensibilidad y profundidad que la persona a la que me estaba refiriendo. Gracias por eso, y por hacerme ver que usar esa palabra despectivamente hacia ella era un error. Y gracias a los que me hicisteis ver otros puntos de vista con mucho respeto e inteligencia, he tenido conversaciones interesantísimas con gente muy distinta gracias a esta publicación. No sabía ni pretendía que esto llegaría tan lejos, pero solo por eso merece la pena. Gracias)

Pd: Compra el perfume de la Pedroche, que lo vende muy bien! (Chica no incluida)