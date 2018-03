Confirman que Nicole Kidman protagonizará una nueva serie Estará basada en la novela 'You Should Have Known', escrita por Jean Hanff Korelitz R.I. Martes, 13 marzo 2018, 16:19

Después del gran éxito de 'Big Little Lies', el drama de HBO que consiguió cinco premios Emmy, Nicole Kidman y David E. Kelley volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Se trata de una nueva mini serie que estará basada en la novela 'You Should Have Known', escrita por Jean Hanff Korelitz y que llevará por título 'The Undoing'.