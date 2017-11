'OT' confirma en un mes que ha cambiado el modo de ver televisión en España El programa de talentos rompe récords en internet mientras que en audiencia se mantiene discreto IDEAL.ES Lunes, 27 noviembre 2017, 23:27

Hace 16 años que 'OT' vino, como un año antes 'Gran Hermano', a revolucionar la historia de la televisión en España. El programa de cantantes más exitoso que se recuerda en nuestro país, rompió todas las estadísticas recogidas hasta entonces y se convirtió en un fenómeno de masas sin precedentes. Sin embargo, como ahora le está pasando a 'Gran Hermano', 'OT' acabó perdiendo fuelle hasta incluso desaparecer. Ahora, un mes después de su reestreno, confirma que ha vuelto a revolucionar la televisión.

'OT', que ha retomado su andadura en televisión después de varios años sin hacerlo, ya no importa tanto precisamente en ella. Aunque semana tras y semana y gala tras gala, 'OT' logra mantener e incluso subir su share, ha demostrado un cambio de tendencia del que las redes sociales se están haciendo eco.

Ya no basta con que haya millones de espectadores sentados ante la televisión para ver a los triunfitos -eso no preocupa a 'LQSA' en Telecinco que se mantiene fuerte-. Ahora lo que importa está en lo que no había cuando Bisbal, Chenoa o Rosa se hicieron famosos en aquel primer 'OT': internet.

Este lunes, con la quinta gala del programa, ha quedado claro. Además de que la misma ha sido tendencia mucho antes de que empezase la misma, durante todo el lunes se han producido diversos fenómenos. El primero de ellos es que el directo sigue siendo muy visto en YouTube y siempre está entre lo más comentado en las redes sociales y el segundo, es que mantiene una audencia, aquí sí, muy fiel en internet. Algo impensable hace década y media y que demuestra que las nuevas generaciones ya no ven 'OT' ni ningún otro programa como se veía entonces.