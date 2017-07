La confesión de Terelu Campos sobre el suicidio de su padre La hija de María Teresa Campos habla de este episodio sin tapujos IDEAL GENTE Martes, 4 julio 2017, 12:37

Terelu Campos habla de su pasado en su libro, "Terelu frente al espejo", donde recoge aspectos que nunca antes había comentado, como el suicidio de su padre. Según recoge Paloma Barrientos en Vanitatis, la hija de María Teresa Campos se expresa así:

"La historia ocurrió con premeditación y alevosía [...] Y allí se pegó un tiro. Fenomenal, ¿no? Yo siento mucha pena, pero mucha pena por mí que tenía dieciocho años y por mi hermana que tenía diecisiete. No es fácil convivir con eso. No es sencillo olvidarte de esa gran putada"

Añde que José María Borrego estaba enfermo y que por ese motivo no pidió ayuda. "No puedo dejar de pensar que me desgració la vida de la manera más cruel. Tenía cuarenta y ocho años, le quedaban muchas cosas por vivir. Y a mí, junto a él, también", agrega.

Y así habla de la relación que había entre su padre y su madre. "Ella tenía muchas inquietudes, muchas ganas de avanzar. Él se quedó en el mismo sitio, como detenido en el tiempo. Y eso les alejó", asegura Terelu Campos.

"La había señalado delante de sus hijas y de todo lo demás como la responsable de lo sucedido. ¡¿Mi madre?! No: mi madre no había hecho nada malo", concluye.