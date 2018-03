La confesión de Ricky Martin sobre sus hijos que conquistó a 'El Hormiguero' El cantante puertorriqueño habla desde la normalidad en 'El Hormiguero' de su vida personal IDEAL GENTE Jueves, 8 marzo 2018, 22:22

Los tabúes sobre el amor deben acabar. Si hay un artista internacional que tenga esto claro ese es sin duda Ricky Martin. El cantante natural de Puerto Rico no esconde desde hace años su sexualidad y que tiene una relación con un hombre y que es padre de dos hijos. Una familia totalmente normal que quiere que el mundo la vea de esa manera. Así lo ha demostrado en su visita a 'El Hormiguero'.

No obstante, Ricky Martin entiende que el tabú sobre los homosexuales aún existe, pese a que "estamos mejorando y dando pasos sólidos". Pues para el artista, "el amor es amor y se manifiesta de mil maneras". Eso sí, le preocupa ver lo que sucede en algunos lugares: "Tienes un país que de pronto elige a un Gobierno que no entiende que lo único que exigimos es sensibilidad; me refiero en concreto a EEUU".

Sobre su relación, Ricky Martn cuenta como surgió todo: "Conocí a mi pareja a través de las redes sociales". De hecho admite que "estuvimos hablando por mensaje y sin escucharnos la voz" pero que desde el comienzo supo que era el hombre de su vida. Por eso está muy feliz con él. "Quiero vivir libre. Estoy muy orgulloso de tener una familia moderna y mis hijos están muy orgullosos de tener dos padres" admite orgulloso. Porque "no tenemos que escondernos, quiero que el mundo vea que el amor puede con todo" concluye.