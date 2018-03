La sorprendente confesión de Mabel Lozano en 'El Intermedio' La expresentadora ha sido entrevistada por Sandra Sabatés en 'El Intermedio' IDEAL Miércoles, 21 marzo 2018, 11:03

La actriz y presentadora Mabel Lozano ha dado un giro a su carrera profesional, un tema del que habló con Sandra Sabatés en una entrevista para 'El Intermedio'.

Mabel Lozano ha pasado de delante de las cámaras a detrás. Ahora, la carrera profesional de la artista está centrada en documentales que tienen como objetivo luchar contra la trata de mujeres en España.

Precisamente de esto habló con la copresentadora de 'El Intermedio', le explicó cuál fue el detonante que le hizo cambiar de rumbo, algo con lo que Mabel se siente "una persona mucho más comprometida".

"Fue Irina, una mujer que nació en un lugar donde no tenía oportunidades y un novio muy incipiente le propuso ir a España donde podía cumplir sus sueños, cuando vino ese novio la llevó a las afueras de Madrid y la vendió por 3.000 euros. A partir de ese momento ella era una propiedad, tenía amo, su vida no le pertenecía, era una esclava sexual. Ese fue el detonante que me cambió la vida".

También hablaron de su pasado como presentadora y actriz: "En muchos casos, en programas de entretenimiento estaba porque era guapa y era alta, estaba clarísimo, pero luego es como tú te sientas, yo no me he sentido cosificada ni explotada en ningún trabajo. Pero efectivamente todavía vivimos en un país que es así y hay que romper ese mundo tan machista".

"Quiero que los gobiernos se mojen"

Mabel ha explicado que sus documentales han tenido que ir evolucionando para poder conseguir la reacción que ella esperaba en el espectador. No quería provocar pena, sino rabia y movimiento, por lo que ha cambiado el foco.

Su primer trabajo se centraba en las víctimas, y en este se centra en una entrevista a "un exproxeneta arrepentido que cuenta, entre otras cosas, lo poco que cuesta comprar una niña virgen, apenas 120 euros".

Para finalizar, explicó que su finalidad última es conseguir "una ley integral contra la trata, quiero que los gobiernos se mojen, esto ocurre porque se permite".