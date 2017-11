La confesión más inesperada de Lara Álvarez sobre su debut en TV: "No tenía ni idea" La asturiana se sinceró totalmente sobre sus inicios como periodista deportiva IDEAL GENTE Jueves, 23 noviembre 2017, 10:46

En la última noche de 'Mi casa es la tuya' Lara Álvarez se deshizo en elogios hacia Dani Martínez. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su entrevista con Bertín Osborne fue la parte en la que habló de sus inicios en televisión.

Cabe recordar que la asturiana participó en 'Menudo show', un programa que Antena 3 emitió a mediados de los 90 con Raquel Meroño como presentadora. "Los niños no cantaban, hacían playback", recordó la presentadora.

Mucho más tarde, ya en la carrera, un compañero de estudios avisó a Lara de que estaban buscando periodistas para Marca TV. Así lo rememoró ella, con total sinceridad:

"Yo llego al casting, Bertín, y no tengo ni absoluta idea de de lo que me están hablando. Me dicen: "Vas a tener que retransmitir un partido de fútbol, contarnos la última hora desde los diferentes campos y vas a tener que conectar con nuestro reportero a pie de campo, que es 'Fulanito'. Yo decía: "Muy bien, pero no sé ni qué equipo es ese, ni ese ni ese.

"Yo fui honesta, dije: "Yo, ahora mismo, de fútbol no tengo ni idea. Pero sí tengo ganas, sí considero que puedo ser una buena comunicadora y te aseguro que, si tú me coges, yo mañana no es que me sepa estos equipos, es que me voy a saber Primera, Segunda, Segunda B, Regional y lo que haga falta".