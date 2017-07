La confesión más dura de la granadina Steisy: "A raíz del maltrato siempre tengo pesadillas" "Sueño mucho con que vienen a matarme y a violarme", confiesa la extronista y exparticipante de 'Supervivientes' en su reality IDEAL GENTE Jueves, 6 julio 2017, 11:07

'Soy Steisy', el reality que protagoniza la extronista y exparticipante de 'Supervivientes' en Mtmad, nos ha dejado una tarcera entrega en la que la granadina se ha abierto y ha confesado ciertos aspectos que la atormentan, sobre todo a raíz de los malos tratos que recibió de un ex.

Este es su relato:

"Buenos días, hoy he tenido una pesadilla. Tengo muchas pesadillas, siempre tengo. Sueño mucho con que vienen a matarme y a violarme. Cuando me pasó lo del maltrato me dejó, como parte de las secuelas, muchas pesadillas. No se me han quitado. Rara es la noche que no las tengo, y siempre es que el género masculino me hace algo malo.

No me preguntéis por qué, pero asocio las relaciones con algo malo. Me asustan, me dan miedo. Ponerle nombre a una relación me da mucho miedo, y por eso he perdido a muchos hombres buenos. Huyo, porque ninguno me ha dado esa seguridad, esa tranquilidad, de que voy a ser feliz a su lado.

Se me ha olvidado el concepto de amor, de que hay que amar sin poseer, sin agobiar, querer sin condiciones. Tienes que ser feliz solo, contigo mismo, y ya después tener una pareja. No puedes hacer chantaje emocional a una persona, que sea ella la que te tenga que hacer feliz. Demuéstrale tu amor, no tus problemas, por eso me da miedo tener una pareja.

Al principio las parejas te engañan, se muestran como tu alma gemela, pero luego se vuelven más inseguros. Y no hay mayor inseguridad para muchos que tener a tu lado a una mujer segura, porque tratarán de hacerte sentir chiquitita, apagar tu luz para que ellos puedan brillar, sentirse importantes.

A veces pienso que nadie me va a querer tanto como yo me quiero a mí misma. Y para que me quieran mal, prefiero que no me quieran. Yo me cuido y me doy mimos a mí misma cada día".