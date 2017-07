Confesión de atración sexual en Supervivientes El programa está a punto de acabar y sigue deparando sorpresas IDEAL GENTE Jueves, 6 julio 2017, 10:11

Con Supervivientes a punto de terminar, con fecha de cierre ya confirmada, uno de los concursantes aprovechó para confesar a otro los sentimientos que tenía por in tercero. Fue Lolo, quien dijo a Juanma, su gran apoyo en La Isla, lo que siente por Antonio.

"Hay una atracción sexual por mi parte, pero no me voy a arrastrar. Cuando estoy un tiempo sin decirle nada me busca", dijo aunque aceptó que "es hetero, conmigo no va a hacer nada".

Por su parte, Iker también aprovechó su último día en La Isla para demostrar su amor a su novia Eider."Quiero pasar mi vida a tu lado", le djo a cámara.