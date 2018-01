Un concursante de 'OT' quiere abandonar el programa: "No lo puedes hacer, tío"

Operación Triunfo está entrando en su recta final y lo hace con los nervios a flor de piel. Tras la salida de Cepeda la semana pasada, y en vísperas de una nueva eliminación, es uno de los 'amenazados' con salir de la Academia el que está viviendo sus peores momentos.

Agoney se ha planteado abandonar el talent show, tal y como lo expresó a sus compañeros el pasado sábado tras el pase de micros. "No, ni de coña", se escuchaba a Aitana. "No te precipites y duerme", le recomendó Alfred.

"No lo puedes hacer, tío. Sería decepcionar a mucha gente. Eres un referente y aunque no te lo parezca, abandonar o pedir a alguien que te siga a muerte que no te vote es ir en contra de todo eso", le insistió Miriam.

"Hay una frase que dicen Los Javis mucho y que es de Spider-Man, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es real", concluyó Alfred.