Conchita Wurst: «Tengo VIH»

Hoy es el día en que me libero de la espada de Damocles para el resto de mi vida: tengo VIH desde hace muchos años. Esto es realmente irrelevante para el público, pero un exnovio me amenaza con hacer pública esta información privada y no le daré a nadie el derecho de asustarme e influir en el futuro de mi vida». Conchita Wurst ha contado de esta manera que está infectada con el virus del sida. Lo ha hecho en un mensaje que ha difundido a través de su cuenta particular de Instagram, donde ha dado a conocer más detalles de su estado de salud y ha colgado un espectacular retrato suyo, en blanco y negro, en el que luce su carismática barba.

«Desde que recibí el diagnóstico, estoy en tratamiento médico y así llevo muchos años sin interrupción. Como resultado de ello, me encuentro bajo el límite de detección, con lo que no puedo transmitir el virus», ha detallado la cantante austriaca, quien hace casi cuatro años se catapultó como un icono mundial del colectivo LGTBI al erigirse en la ganadora de la edición número 59 de Eurovisión.

«Motivada y liberada»

La intérprete de la balada 'Rise like a phoenix' ha reconocido que no era algo que quisiera divulgar, porque al «público no le interesa», pero una expareja la ha intentado chantajear con contar esa delicada información. «No he querido hasta ahora que se supiera por varias razones, de las que solo quiero mencionar dos de ellas aquí: la más importante, mi familia, que siempre lo ha sabido y me ha apoyado incondicionalmente desde el primer día; y mis amigos, que también han estado al tanto de esto durante bastante tiempo. En segundo lugar, creo que es un dato relevante para aquellas personas con quienes el contacto sexual es una opción», ha escrito.

La artista ha agradecido a sus seguidores su apoyo, y ha expresado su deseo de que su confesión proporcione coraje a las personas que se encuentran en su misma situación y de que constituya «un paso más frente a la estigmatización que padecen quienes están contagiadas con el virus VIH». «Estoy bien. Me siento más fuerte, motivada y liberada que nunca», concluye.

Conchita Wurst es un personaje artístico creado por Tom Neuwirth, un diseñador de moda y cantante homosexual de 29 años. «Una mujer barbuda es una declaración de tolerancia y aceptación», ha dicho de sí misma. Desde su triunfo en Eurovisión, se ha convertido en embajadora de la causa homosexual.