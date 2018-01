"Hubo compañeros que hasta las cinco y un minuto no se fueron a la cama" Joaquín ha recordado en 'El Hormiguero' la 'manita' que le hicieron al Sevilla en el derbi sevillano IDEAL.ES Jueves, 25 enero 2018, 22:41

"Fue un día especial, muy bonito" decía Joaquín al referirse al último duelo entre Sevilla y Betis que se saldó con un 3-5 en favor de los béticos. Un partido histórico que Joaquín ha recordado en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Porque "ganar en el campo del eterno rival y meterle cinco al Sevilla está claro que la alegría es doble".

Fue tal la alegría que Joaquín, como capitán, dijo que no permitiría que nadie se acostase antes de las cinco de la mañana para celebrarlo. "Fíjate tú si hay compañeros que me respetan que hubo compañeros que estaban tiesos y hasta las cinco y un minuto no se fueron a la cama" ha asegurado el bético.

El derbi es tan importante en Sevilla que Pablo Motos le ha propuesto imaginar que una de sus hijas se echara de novio a un sevillista. "Tengo licencia de escopeta, imagínate" ha comentado con humor. Y sobre el futuro, dos confesiones: "Siempre he dicho que ser presidente del Betis es algo maravilloso". Además de que asegura tener miedo "porque me encuentro jugadores que se han retirado y me dicen con la cara desencajada: 'no te retires nunca'"