Los comentarios machistas de 'Casados a Primera Vista'

En 'Casados a Primera Vista' es fácil conocer a las personas pese a que empiecen siendo completamente desconocidas. Porque por su forma de ser y emplearse con el resto acaban mostrando su manera más auténtico de desenvolverse. En el caso de Adrián, uno de los participantes, tiene un serio problema con respecto a sus amistades.

Porque sus amigos han hecho comentarios tan machistas y fuera de lugar que han encendido los ánimos de los seguidores del programa. Adrián, que acaba de casarse con Alessandra, vive su luna de miel en Tánger rodeado de un ambiente ante todo idílico. Pero cuando regresa a casa y habla con sus conocidos, la situación se vuelve terca.

Porque nada más verlos sus amigos le preguntan literalmente si se la ha "zumbado" ya. Como Adrián les responde que no, otro de sus amigos muestra su disconformidad asegurando que no se cree que no "se la haya tirado ya". Eso junto con las palabras gruesas que han usado para hablar de la relación de Adrián con Alessandra han bastado para definirlos como ciertamente retrógrados.