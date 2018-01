Dos comensales de 'First Dates' dan el salto a 'Casados a primera vista' Julián Escudero, un cántabro divorciado en dos ocasiones, al que parece que su tercer "sí quiero" le ha traído suerte IDEAL Sábado, 13 enero 2018, 12:11

El jueves, Antena 3 estrenó la cuarta temporada de su programa de bodas 'Casados a primera vista', con la presentación de dos de sus parejas: Carolyne y Sheyla; y María José y Julián. Sin embargo, en el caso de este último, no era la primera vez que el cántabro se pasaba por un programa en busca de una media naranja definitiva. Y tampoco era la primera vez buscando el amor en televisión para Carolyne, una estadounidense afincada en León.

Pensionista y modelo divorciado en dos ocasiones, Julián se define a sí mismo como una persona "pasional y fogosa que está viviendo una segunda juventud a los 51 años". Quizás por eso, en la búsqueda incansable de su media naranja, haya decidido dar el salto de 'First Dates' a 'Casados a primera vista'. Por el momento, parece que su tercer "sí quiero" le ha traído suerte, aunque las exigencias de su pareja, María José, hacen presagiar entre los espectadores que la relación entre ellos no durará mucho.

En el mismo programa inaugural de la recién estrenada edición, conocíamos a Carolyne, una profesora de inglés de veintisiete años residente en un pequeño pueblo de León. Originaria de Miami, Carolyne contrajo matrimonio con Sheyla. Sin embargo, había pasado anteriormente por 'First Dates', donde tuvo una cita con Winifred. Su pareja tuvo ciertos reparos entonces, a raíz de su lenta recuperación tras la ruptura con su anterior pareja, y Carolyne admitió no sentir feeling con ella. Aunque eso no significaba que hubiera cerrado las puertas a pasar un buen rato yendo de fiesta.