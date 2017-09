Una comensal de 'First Dates' intenta ligar con Carlos Sobera "Metrosexuales de estos que te agarran y dices: 'Oye, estoy con una tía' pues no, a mí me gusta el hombre machote y que me cuide" R.I GRANADA Jueves, 7 septiembre 2017, 12:14

Mari Luz, una comensal muy risueña, visitó el programa de 'First Dates' en busca de un hombre. Llegó al restaurante de Cuatro entre risas y nerviosa por conocer al presentador Carlos Sobera, ya que decía que le hacía mucha ilusión. "En la vida he sido mamá, he sido abuela y ahora me toca ser mujer, tengo que arreglarme, presumir y vivir la vida", fueron sus primeras palabras.

Carlos Sobera le estuvo haciendo varias preguntas, la primera fue dirigida a cómo le gustaría que fuera el hombre que entrara por la puerta del restaurante: "Busco a alguien como tú que estás muy bueno", respuesta que sorprendió a Sobera.

En el "confesionario" frente a cámara: "Ya sé que está ocupado pero chico yo por pedir pues pido a uno como él, un clon o algo así". Después de este momento en el que la comensal se tiró al ruedo, se calmó y dijo: "A mí me gustaría que fuese alto, fuerte y que cocine", terminó explicando antes de que entrara su cita.

Mari Luz tiene las ideas claras con respecto a cómo quiere que sea su hombre: "Metrosexuales de estos que te agarran y dices: 'Oye, estoy con una tía' pues no, a mí me gusta el hombre machote y que me cuide y sea detallista, me haga mimitos, lo normal". Y para finalizar, dijo: "Como venga con camisa de cuadros me muero", ya que no le gustan nada.