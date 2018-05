«El colegio es un obstáculo»: la crítica del músico Jaime Altozano al sistema educativo que arrasa 'Mi horrible experiencia en el sistema educativo' es el nombre de este vídeo que ha acumulado cerca de 200.000 reproducciones en tan sólo unas horas AIDA ORTIZ Domingo, 27 mayo 2018, 10:18

Jaime Altozano es músico y tiene un canal en Youtube en el que ayuda a los Internautas a aprender sobre música y, sobre todo, a entender la música. Pero sus conocimientos sobre Bach no son, precisamente, los que le han llevado a tener un éxito indiscutible en Youtube. Su forma de entender la educación es lo que le define.

Y eso, precisamente, es lo que ha querido mostrar en un vídeo viral, que ya acumula cerca de 200.000 reproducciones, a pesar de que tan sólo lleva unas horas en la red. En el vídeo, titulado «Mi horrible experiencia en el sistema educativo», da su propia visión de la educación, a través de la frustración que sufrió durante etapa académica.

Y es que, según explica, «la gente no sabe que no entiende algo». Una afirmación que ejemplifica mediante asignaturas como las matemáticas o la historia, asegurando que se muestran los conocimientos tal y como son, sin intención alguna de hacerlos entender. «Las fotocopiadores ya existen», dice Jaime arremetiendo contra los profesores que simplemente «hacen dictados».

Su frustración a lo largo de toda su vida académica le ha llevado a seguir tres ideas:

1. Todo se puede sofisticar y todo se puede reducir: para argumentar esta idea, explica que todas las teorías musicales (ritmo, armonía, producción…) se pueden enseñar con música pop japonesa, por ejemplo. «Se pueden hacer reflexiones sofisticadas sobre cosas muy sencillas, porque la sofisticación está en ti y no en la cosa». Con esta idea, Jaime quiere hacer ver que cualquier cosa puede servir para aprender y motivar. Por otro lado, afirma que lo que en realidad se hace en los colegios es «reducir» toda la historia a un conjunto de fechas que memorizar.

2. Las clases conferencia tienen que morir: hablar durante una hora sin interactuar con los alumnos es algo inútil, según afirma Altozano, que opina que este tipo de conocimientos deberían ser difundidos en vídeo, para que los alumnos lo usen según sus necesidades. «Los tochos teóricos deben ser distribuidos en video y usar las clases para profundizar y guiar y hacer ejercicios».

3. Entender no es lo que gente entiende por entender: lo peor, dice Altozano, es que los alumnos no son conscientes de que no entienden aquello que se supone que están aprendiendo.

A través del análisis de estas ideas, Jaime Altozano saca la siguiente conclusión:

No son los profesores los que no funcionan, ya que existen buenos maestros cuyo esfuerzo no se valora, sino que es el propio sistema educativo el que no se adapta a la realidad. Y es que, tal y como explica, no se puede dar una misma clase a 30 personas distintas, porque se trata de 30 ritmos distintos de aprendizaje.

Es por eso que Altozano cree que «el colegio es un obstáculo», ya que no está adaptado al siglo XXI. En su opinión, todos los conocimientos están en Internet y es a la red donde debemos acudir para hacer de nosotros lo que queremos ser y no lo que los demás esperan de nosotros.