Estos son los 5 colaboradores de Sálvame que darán las Campanadas en Mediaset "Desde niña tenía una ilusión, soy libre de mis sueños y siempre me he vestido de princesa, he recibido premios que no recibo, me nomino constantemente y me he visto en el balcón" IDEAL GENTE Jueves, 23 noviembre 2017, 10:50

Hace unos días conocimos que el equipo de 'Sálvame' dará las Campanadas en todos los canales Mediaset. Sin embargo, no ha sido hasta ayer cuando supimos qué cinco colaboradores despedirán el año el próximo 31 de diciembre desde la Puerta del Sol.

Lydia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos, María Patiño y Mila Ximénez son los elegidos por Telecinco para tomarse las uvas con los espectadores de Mediaset.

"Desde niña tenía una ilusión, soy libre de mis sueños y siempre me he vestido de princesa, he recibido premios que no recibo, me nomino constantemente y me he visto en el balcón", ha comentado María Patiño.