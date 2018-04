"Estoy hasta los co...": Los concursantes de 'Supervivientes' se hartan de Sofía Sofía acabó enfrentada con Francisco, Isabel Castell y Alberto Isla IDEAL Lunes, 16 abril 2018, 10:40

Conforme pasan los días aumenta la tensión en la isla. Sofía Suescun ha conseguido enfadar a medio 'Supervivientes 2018' con su actitud.

Todo empezó cuando Sofía se peleó con el recién llegado, su exnovio Hugo, al parecer esto despertó a Francisco que se enfadó y se quejó. Entonces, Sofía sacó el tema del encontronazo del pasado Jueves en La Palapa, cuando los concursantes aseguraron que fue Sergio Carvajal quien malmetió contra Logan.

Después de esto, Sofía estaba en la playa y empezó a quejarse de que sus compañeros metían el oído en sus conversaciones, algo que no gustó a Isabel Castell que no dudó en saltar: "No eres tan importante para nosotros. Que no pusimos la oreja, niña, que lo contaste tú. Deja de hacer el paripé, que estoy hasta los cojones de ti. Estoy cansada de ti".

Sofía, lejos de intentar calmar a una Isabel visiblemente enfadada, continuó metiendo cizaña alegrándose de que por fin se conozca quién es "la verdadera Isabel Castell". A lo que su compañera añadio que es "una señora, y tú una niñata. Ya cansas. No tienes ni oficio, ni beneficio. No me llegas ni a la suela de los zapatos".

Durante el enfrentamiento entre ambas concursantes, Alberto Isla no pudo evitar entrar cuando se sintió aludido y acabó metiéndose también con Sofía: "Falsa, que eres una falsa. Solo hay que mirarte a la cara para ver lo que eres". A esto Sofía respondió echando en cara a Alberto que no había hecho nada en el concurso solo "casarse con un chollazo".

Estas declaraciones terminaron de levantar la ira de Isla que explotó: "¡De chollazo nada, eh! ¡Se llama Isabel Pantoja Martín! ¡Y te callas la boca!".