La cobra de Aitana a Cepeda: el momento más tenso e incómodo en directo Todo sucedio al terminar la romántica canción en duo 'No puedo vivir sin ti' IDEAL.ES Domingo, 10 junio 2018, 10:37

La última edición de Operación triunfo fue todo un éxito y sus concursantes también, ya que después del fin del programa siguen siendo el objetivo de muchas miradas. Aitana y Cepeda, dos de los concursantes más populares compartieron el pasado viernes por la noche un incómodo momento en el que se dieron un tímido beso en la mejilla tras finalizar una canción a dúo en A Coruña, pero luego acabó en cobra, ante la insistencia del joven.

«Cuando canto con él, me centro solamente en la canción con él (...), me pongo nerviosa al presentarlo, pero él ya sabe que le quiero mucho, así que sal, Luis», dijo Aitana antes de cantar con Cepeda 'No puedo vivir sin ti', uno de los temas preferidos por sus fans.

Al terminar la canción compartieron un largo abrazo y un beso en la mejilla, que se extendió unos segundos más de lo habitual, hasta que finalmente se separaron.

Sus seguidores, conocidos popularmente como Aitedas, vigilan cada movimiento, especialmente desde la ruptura de Aitana con su novio Vicente. A la espera de que se confirme una relación los fans comentan si fue una especie de cobra como la de Bisbal a Chenoa o una muestra de amor.