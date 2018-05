La emotiva confesión de Christian Gálvez sobre la primera vez que vio a su mujer en 'Pasapalabra' Asegura que cuando vio por primera vez a Almudena Cid en el programa se le olvidó la dinámica del concurso IDEAL Lunes, 21 mayo 2018, 12:29

Christian Gálvez, el ya mítico presentador de 'Pasapalabra', estuvo anoche en el programa de Risto Mejide, en 'Chester', y contó muchos aspectos de su vida que desconocíamos, como que es un erudito de Leonardo Da Vinci y habló de su paso por el programa 'Caiga Quien Caiga' y las razones que le motivaron a dejarlo.

Para empezar Christian Gálvez habló de un tema que conoce en profundidad: Leonardo Da Vinci. De él ha explicado que poca gente concoe que tenía altas probabilidades de ser «ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y con déficit de atención«. Sin emabrgo, la diferencia del Renacimiento con la actualidad es que »hoy, de repente, te diagnostican algo y te dan pastillas, pero a Leonardo lo sacaban a la calle a investigar«.

Tras esto, ha comentado que él empezó como actor porque sus padres lo llevaban a todos los castings desde que tenía 10 años, pero que «como actor soy chungo. Prefiero desnudarme desde el primer minuto«. Lo que sí que era es »buen estudiante, pero no del todo. No era brillante, pero si era suficiente para lo que yo quería. Soy mejor estudiante ahora«. Sacó en selectividad un 6'5, justo la nota que necesitaba para magisterio que era lo que él quería.

Su pasado por televisión y su «talento»

Sobre su pasado en televisión el presentador ha comentado su paso por el programa 'Caiga Quien Caiga', en el que participó como reportero. Allí asegura que se dio cuenta de «lo que era hacer televisión» cuando tras humillar en una entrevista a Keanu Reeves le «cogieron los de seguridad y me echaron de la rueda de prensa». Entonces, «me di cuenta de que quería hacer televisión, pero no a cualquier precio. No quería reirme de nadie. A partir de ahí cambie el chip» aseguró el presnetador.

«El talento innato es que una persona que nunca ha estado en televisión venga al plató y con siete cámaras y 100 personas de público que sea capaza de entenderme. Lo mío es perseverancia. Estuve un mes entero ocho horas al día preparándome, con un boli en la boca, un rosco en una mano y un cronómetro en la otra», aseguró Christian cuando Risto le habló de su talento al frente de 'Pasapalabra'.

«Yo no sacrifico lo que tengo con Almu»

El otro tema destacado del que habló Gálvez fue el personal, su mujer. Conoció a Almudena Cid en una jornada de grabación del programa y asegura que «no llevaba ni un mes haciendo el programa y se me olvidó hasta la mecánica. ¡Fíjate que profesionalidad!».

Y sobre el tema hijos también hablaron, aunuqe el presentador asegura que le gustaría, cree que no es el momento para ambos y es que «Almu estuvo veinte años en un gimnasio y se está encontrando a sí misma. Yo no sacrifico lo que tengo con Almu si ella no quiere. Si viene perfecto, se llamará Leonardo u Olympia».