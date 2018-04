Christian Gálvez estalla contra las acusaciones de «tongo» en Pasapalabra: «No saben» El presentador responde así a los comentarios surgidos en las últimas semanas, que ponían de relieve el favoritismo de un concursante IDEAL GENTE Martes, 17 abril 2018, 10:55

El pasado lunes vio la luz 'Pasapalabra en familia', la versión del clásico vespertino que se emitirá a diario a las 13:30 horas. Su estreno por todo lo alto trajo consigo varias sorpresas: por un lado la que le dio Almudena Cid a su marido, Christian Gálvez, y por otro la aparición en plató del propio padre del presentador.

El madrileño reconoce, en declaraciones a ABC, que con este nuevo proyecto lo que quiere es «conquistar. Todo lo que me viene me hace ser feliz. Quiero seguir trabajando duro para mantener la calidad y sobre todo disfrutarlo. En la vida he tenido fracasos, pero soy de la opinión de que unas veces se gana y otras se aprende«.

También ha tenido tiempo para reflexionar sobre las acusaciones de «tongo» vertidas contra el programa en las rede sociales en torno a un presunto «concursante enchufado» que precisamente abandonó 'Pasapalabra' el pasado viernes.

A este respecto, Christian Gálvez es tajante: «Los que hablan de esas cosas no saben o desconocen la mecánica del programa. En el caso de la silla azul, es el propio concursante el que elige la letra».